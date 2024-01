Det ser ut til at vi kan få mer informasjon på Perfect Dark i år

HQ

Vi har egentlig ikke hørt så mye om Perfect Dark siden annonseringen i 2020, bortsett fra en annonseringstrailer og informasjon om at det utvikles av The Initiative og Crystal Dynamics, og ingenting tyder på at det vil bli lansert i løpet av 2024.

Det er imidlertid en mulighet for at vi kan få se spillet allerede i år. The Initiative har en X-konto som knapt har blitt brukt siden den ble opprettet i 2020, men i løpet av helgen ble den plutselig både offisielt verifisert og knyttet til Xbox-familien.

Vi må anta at dette er forberedelser til ting som skal komme, og selv om det definitivt ikke trenger å skje med det første, har sjansene i det minste økt for at noe kan bli vist i en ikke altfor fjern fremtid, ettersom det er ganske vanlig at kontoer på sosiale medier blir mer aktive og verifiserte når det er på tide å starte hype-motorene.