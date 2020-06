Det slippes to nye Metal Slug-spill i år

Om du elsker piksler, så har sikkert Metal Slug et plass i hjertet ditt. Denne serien var veldig populært på 90-tallet, men har siden sakte endt opp i glemmeboken. Til nå. For nå synes SNK at det er på tide å vekke den gamle klassiske serien til live igjen - og det med to nye spill som skal lanseres i 2020.

Via Siliconera får vi nå vite at det er et "2D side scrolling card-type game" på vei, regnet for et noe yngre publikum, og det andre er et mer klassisk Metal Slug tiltenkt voksne gamere.

Utover dette er det faktisk et tredje spill på vei, utviklet av Tencent-eide Timi Studio. Gode tider for retro-fans, med andre ord. Er du selv gira på nye Metal Slug-spill?