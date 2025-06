Det sørkoreanske spillet Mudang: Two Hearts vises frem med ny trailer

EVR Studio har nettopp sluppet en ny trailer for sitt kommende actioneventyr Mudang: Two Hearts. Spillet blander taktisk stealth-action med sterke historiedrevne elementer, og ser ut til å bli en unik opplevelse med røtter i koreansk kultur og fremtidsvisjoner. Spillet utspiller seg i en verden der den koreanske halvøya har blitt gjenforent - men der truslene fortsatt lurer under overflaten. Med spirituell symbolikk, en skyggefull antagonist kalt ID: Ghost og hint om sjamanistiske ritualer, reiser traileren flere spørsmål enn den gir svar.

Mudang lar spilleren velge fritt mellom snikende infiltrasjon, nærkamp eller skytevåpen, og du kan bytte strategi når som helst i løpet av spillet. Den unike blandingen av ulike tilnærminger oppmuntrer spilleren til å være oppfinnsom, strategisk og kreativ i hvert oppdrag. Spillopplevelsen forsterkes ytterligere av en enestående grad av realisme. Mange av taktikkene som brukes i spillet, er inspirert av virkelige strategier fra sørkoreanske spesialstyrker, og bevegelsesmønstrene du møter i spillet, er motion capture-opptak utført av aktive soldater i det koreanske forsvaret.

Spillet lanseres senere i år til PC, Xbox Series X|S og PlayStation 5. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.