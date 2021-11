Det store Steam-høstsalget er i gang - akkurat i tide til Black Friday

HQ

Microsoft og Sony startet deres store Black Friday-salg allerede forrige uke med masser av solide tilbud på de største spillene, og nå blir Steam med på moroa, og de har ofte de aller beste tilbudene.

Du kan nå finne alle tilbudene via deres offisielle side, og de gjelder faktisk helt frem til 1. desember.

Denne gangen er det over 1000 titler på tilbud. For eksempel er det 38% rabatt på It Takes Two, 50% på Horizon: Zero Dawn og 30% på Aliens: Fireteam Elite.