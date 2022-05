Det tar omtrent ti timer å spille gjennom The Quarry

HQ

Det kommende skrekkspillet The Quarry er utvilsomt Supermassives mest ambisiøse spill hittil. Ikke bare introduserer de en helt ny grafisk teknologi, som forhåpentligvis sikrer høyere kvalitet, men det er også ekstra vekt på valg, og derfor er det over 180 forskjellige slutter.

Så du kommer altså sannsynligvis til å spille gjennom det i flere omganger om du bryr deg om historien, men hvor lang tid vil én gjennomspilling ta? I et intervju med SegmentNext sier regissør Will Byles at det vil ta omtrent ti timer:

"Depending on the player, a single playthrough of The Quarry can take about ten hours. The game is also designed to be highly replayable, as we think many will want to go down alternate paths and make different choices. If you're looking to experience every permutation of the story for The Quarry, you will find yourself playing for a very long time!"

Spillet ble nylig ferdigutviklet, så vi kan være helt sikre på at det lanseres 10. juni som planlagt.