Det uhyggelige undervannseventyret Silt kommer tidlig i 2022

PC Gaming Show på E3 var fylt med masser av spennende indie-avsløringer, men den som kanskje så mest spennende ut var Silt. Dette uhyggelige undervanns puzzleeventyret har en monoton visuell stil som kan likne litt på Limbo, og det har mekanikker som lar deg ta kommandoen over det omkringliggende undervannsdyrelivet. I den nylig utgitte traileren så vi for eksempel hovedpersonen styre en piraya for å tygge igjennom en kjetting for å komme seg løs.

På Steam har spillet følgende beskrivelse: "Alone in an underwater abyss, you are a diver searching the deep to uncover long-forgotten mysteries. Silt is an exploration game set in a surreal oceanic void. Explore the depths, possessing the creatures around you to solve environmental puzzles and travel deeper into the darkness."

Silt slippes eksklusivt til PC (i hvert fall foreløpig) tidlig neste år.