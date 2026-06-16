Det ungarske parlamentet vedtar en ny lov som begrenser antall perioder som statsminister til to, og som hindrer Viktor Orbáns tilbakevending

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Det er en stund siden Ungarn stemte Victor Orban ut som statsminister (faktisk i april). Nå er det nye endringer på gang.

Som rapportert av Euractiv og YLE har parlamentet vedtatt en grunnlovsendring som begrenser statsministerens maksimale tjenestetid til åtte år, eller to fireårsperioder.

Dette betyr at tidligere statsminister Viktor Orbán i fremtiden ikke kan komme tilbake til makten, fordi begrensningen gjelder alle perioder han har sittet siden mai 1990.

Parlamentet godkjente endringen med 135 mot 50 stemmer. Å begrense statsministerens tjenestetid var et sentralt valgkampeløfte fra den nåværende statsministeren Péter Magyar.