Det var aldri meningen at Kylo Ren skulle bli Ben Solo igjen

Et av de (kanskje for få) store høydepunktene i den nye Star Wars-trilogien (Episode 7-9) var skurken Kylo Ren, briljant spilt av Adam Driver. Før innspillingen av den første filmen - The Force Awakens - startet forklarte regissør J.J. Abrams Driver sin idé for karakteren, som var en motsatt vei av Darth Vader.

Der Vader var en sterk tilhenger av den mørke siden i begynnelsen av A New Hope, var Kylo Ren mer splittet. Men der Vader ble mer menneskelig og vendte tilbake til å være Anakin etter å ha møtt sønnen Luke Skywalker skulle Kylo bli mer og mer oppslukt av den mørke siden.

Dette skjedde åpenbart ikke, og da Adam Driver besøkte The Rich Eisen Show, forklarte han:

"Jeg hadde en overordnet bue i tankene som [JJ Abrams] ønsket å gjøre. Hans idé var at [Kylos] reise var den motsatte reisen av Vaders, der Vader starter som den mest selvsikre og mest engasjerte på den mørke siden. I den siste filmen er han den mest sårbare og svake. Han ville begynne med det motsatte. Denne karakteren var den mest forvirrede og sårbare, og på slutten av de tre filmene ville han være den mest dedikerte til den mørke siden."

Det var i Rian Johnsons The Last Jedi at ting begynte å endre seg, og Driver forteller at regissøren tok "en annen retning" enn den han var informert om. Han la også til dette angående det faktum at Kylo Ren gikk tilbake til å bli Ben Solo igjen:

"Det var aldri en del av det. Han var Ben Solo fra begynnelsen av, men det fantes aldri en versjon der vi fikk se Ben Solo da jeg først meldte meg på."

Synes du den opprinnelige karakterbuen der Kylo Ren ble mer og mer ond høres mer interessant ut enn den vi til slutt fikk?