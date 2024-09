Det var en utfordring å bringe RPG-elementer til et fysikkspill i Eternal Strands

HQ

Eternal Strands, debutspillet til Yellow Brick Games, skiller seg ut fra mange andre kommende rollespill med sin bruk av fysikk. Hvis du ser en vannmasse, kan du fryse den. Du kan klatre på nesten alle overflater og ta fra hverandre gjenstander i verden for å finne ressurser.

På Gamescom spurte vi Frederic St-Laurent, spillregissør og medgrunnlegger av Yellow Brick Games, om hvilke utfordringer dette førte med seg. "Det var en utfordring å prøve å bringe RPG-elementer med fysikk, uavhengig av progresjon", sa han.

"Det var en morsom utfordring å takle. Jeg må si at jeg alltid har vært fascinert av fysikkbaserte spill, som lekespill, graving av broer og sånt. Det er noe iboende som bare gir deg en glede i leken. Men det er ikke noe med action og eventyr og utforskning. Så da vi prøvde å bringe det inn i miksen, ble vi virkelig satt på en kurs som jeg er glad for at vi er i dag, med de resultatene vi har oppnådd."

Eternal Strands handler ikke bare om å gi deg en fysisk lekeplass der du kan bruke magien din. Du har også en historie å følge og karakterer du må bli kjent med. Finn ut mer om spillet i det fullstendige intervjuet nedenfor: