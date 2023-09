Det var nesten en Grand Budapest Hotel-musikal

Wes Anderson har avslørt at han ble kontaktet for å lage en musikal av filmen The Grand Budapest Hotel fra 2014. Ifølge Anderson var det spilt inn sanger, og det fantes en idé om en produksjon som gikk forbi konseptstadiet.

Til Vogue sier Anderson: "Noen hadde en idé til The Grand Budapest Hotel som inneholdt noen sanger, og de spilte inn noen demoversjoner av dem. De satte det sammen, men jeg vet ikke nøyaktig hva som skjedde. Jeg antar at de tok det med til en gruppe investorer, og enten investerte de eller ikke. Jeg tror det må ha gått i vasken. Jeg husker faktisk ikke."

"Jeg tror aldri jeg har sagt: "Ja, du kan gjøre dette", men jeg tror jeg har sagt: "Ok, la meg få vite hva som skjer videre, så skal jeg fortelle deg om jeg er med eller ikke." Men jeg tror jeg gjerne vil."

The Grand Budapest Hotel er ofte omtalt som en av Andersons beste filmer, og med sin lette tone kunne den vært en musikal hvis den ble gjort på riktig måte. Det kunne også ha gått fryktelig galt, så en del av meg er glad for at den ikke har sett dagens lys.

