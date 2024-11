Det vil ikke være noen øyeblikkelig mislykkede sniksekvenser i Indiana Jones and the Great Circle

HQ

Indiana Jones and the Great Circle Du vil ikke mislykkes med oppdraget hvis du blir oppdaget mens du sniker deg rundt på kartet. Som vi nevnte i forhåndsomtalen vår, er stealth en stor del av Indys nye eventyr, ettersom han ikke akkurat er skapt for å ta hundre nazister på strak arm.

I stedet er Indys sinn hans største verktøy, som ble skissert av kreativ direktør Axel Torvenius i et intervju med MinnMax. Torvenius nevnte også at spillerens handlekraft er en stor del av spillet, og det er derfor du ikke vil mislykkes i et oppdrag bare for å bli oppdaget.

Indy er kanskje ikke verdens beste fighter, men du kan bruke knyttnever, pisk, pistoler og improviserte våpen i spillet for å ta deg av fiender hvis du blir oppdaget. Vi har sett noen kontroverser med spill i det siste som har implementert øyeblikkelige feilskjermbilder når du blir oppdaget under stealth-segmenter. Ser på deg, Star Wars Outlaws.

Indiana Jones and the Great Circle Star Wars Outlaws slippes 9. desember for Xbox Series X/S og PC.