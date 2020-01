Det virker som at anmeldere er ganske begeistrede for Birds of Prey

Om ikke lenge får Birds of Prey-filmen premiere, og derfor er det snart tid for å finne ut av hva anmeldere verden over synes om den. Mottakelsen av de diverse trailerne har vært noe blandet, men de første inntrykkene fra anmeldere ser ut til å være uhyre positive.

Nylig utløp filmens såkalte "Social Media Embargo", som betyr at anmeldere kan snakke litt om filmen via eksempelvis Facebook eller Twitter. Det skal ikke sees på som egentlige anmeldelser, og ofte kan de være litt misvisende, men responsen ser ut til å være rimelig positiv, mer positiv enn normalt.

Som CriticalHit sier har en rekke anmeldere rost filmene opp til skyene, og blant annet Terri Schwartz fra IGN sier følgende:

"Saw #BirdsofPrey this morning! I liked it a lot. The stuff I loved: the action, the tone and just how creative the direction is. Margot Robbie completely sells the incredibly choreographed fight sequences and their gleeful brutality."

Katie Walsh fra Tribune og LA Times sier:

"#BirdsofPrey is a totally campy and brutal carnival ride; a colorful, chaotic and cheeky blast. FYC: Ewan MacGregor, Best Supporting Actor."

Mens Erik Davis fra Fandango også er med på notene med følgende uttalelse:

"#BirdsOfPrey has terrific action, humor & some of the more memorable characters we've seen in a DC movie, but the biggest highlight is Margot Robbie. She is fantabulous as Harley, while also proving that sometimes our most valued relationships are the ones we have w/ good food."

Du kan se en komplett oversikt over dem som har uttalt seg her.