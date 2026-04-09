Det virket som om No Man's Sky allerede hadde alt i sitt univers ... men det manglet Pokémon-kamper

Mens vi venter på nyheter om Light No Fire, Hello Games' neste ambisiøse tittel, fortsetter Sean Murrays team å skjemme bort spillere av sitt flotte spill, No Man's Sky. Selv om det er mange år siden spillet snudde skuta helt rundt og ble det spillet det alltid ønsket å være, er det fortsatt systemer, mekanikk og innhold å utforske og legge til i galaksen (eller galaksene, du vet hva jeg mener).

Så sent som i går ble Xeno Arena lansert, en ny gratis oppdatering som legger til et nytt kampsystem og spillerinteraksjon: Vi kan nå fange og trene fremmede skapninger til å kjempe i turbaserte kamper i små konkurransearenaer. Hvis dette systemet høres kjent ut, er det fordi Nintendo og Game Freak har brukt det i 30 år med Pokémon-serien.

Xeno Arena legger ifølge oppdateringsnotatene til over 100 unike evner som skapningene dine kan bruke. Spillerne vil kunne konkurrere mot hverandre og tjene prestasjoner og titler i spillet, i tillegg til et avls- og genetisk eksperimenteringssystem for å skape den perfekte skapningen for konkurranse. Og det er bare begynnelsen.

Hvis du er nysgjerrig på å se skapningskampen i No Man's Sky, kan du sjekke ut Xeno Arena-traileren nedenfor.