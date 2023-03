Det viser seg at 50 Cent ikke er involvert i Grand Theft Auto VI

HQ

I et nylig Instagram -innlegg ble det antatt at 50 Cent antydet at han var involvert i Grand Theft Auto VI, etter at han la ut et bilde av Vice City. Imidlertid ser det ut til at prosjektet han ertet er en ikke-relatert TV-serie kalt Vice City.

TV-showet vil bli produsert av Paramount+, Lionsgate og 50 Cent ifølge Deadline, og det vil være større enn Power, rapperens forrige show.

Synopsis for showet er som følger: "Vice City følger tre venner og tidligere soldater, som vender tilbake til hjembyen Miami på midten av 80-tallet etter å ha blitt vanærende utskrevet fra militæret for deres engasjement i Iran Contras-skandalen. Vanæret, fordrevet og glemt av landet de tjente og uten gode jobbutsikter, samarbeider de tre vennene med en mystisk colombiansk innvandrer, og forener sine økonomiske behov og kriminelle ambisjoner om å danne et ransmannskap. Drevet av behovet for amerikansk grønt, krysser de en voldelig og farlig vei i jakten på den amerikanske drømmen.

Det ser ut til at det er noen likheter mellom Grand Theft Auto og Vice City, men det må igjen sies at prosjektene ikke er relatert til hverandre.

Kommer du til å se Vice City?