Det viser seg at Pac-Man er like morsomt med bare én vei

Hvis du har vært på utkikk etter et raskt og enkelt spill du kan spille i nettleseren for å få det til å se ut som om du er mer opptatt enn du egentlig er på jobb, har vi spillet for deg.

Den nyeste versjonen av Pac-Man eliminerer all kompleksiteten i spillet og ber i stedet spillerne om å samle poeng, unngå spøkelser og spise spøkelser på én vei. Tanken er å bevege seg til venstre og høyre og unngå det dødelige spøkelset helt til du kan plukke opp en Power Pellet og snu bordet mot spøkelset i et par sekunder. Selv om dette kan høres utrolig enkelt ut, vil spillets hastighet holde deg på tå hev og underholde deg.

Spillet, som går under navnet Paku Paku, er utviklet av 2D-utvikleren Kenta Cho, og for å få en forsmak på hvor genialt det er, kan du gå inn på lenken her og begynne å sette høye poengsummer. Når du har prøvd spillet, kan du dele highscoren din med andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor.

Takk, PC Gamer.