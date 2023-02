Detective Pikachu 2 er visst fortsatt på vei

I en ny uttalelse forteller en talsperson fra Legendary at detektiv Pikachu 2 fortsatt er i "aktiv utvikling."

I en samtale med Polygon bekreftet talspersonen at - til tross for rykter om en kansellering - jobbes det fortsatt med prosjektet. Det ser imidlertid ut til at originalens forfattere ikke kommer tilbake for oppfølgeren.

Pokémon Company har også nektet å kommentere prosjektet, ifølge Polygon. Det ville uansett vært rart om Detective Pikachu ikke får en oppfølger med tanke på hvor mye den tjente. Uansett hva virker det i alle fall som om arbeidet med den går veldig tregt.