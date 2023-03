Detective Pikachu 2 ser ut til å ha funnet sin regissør

Mange håpet at vi skulle høre om Detective Pikachu 2 på forrige Pokémon Day Pokémon Presents, men det endte dessverre ikke opp med å bli tilfelle. I stedet endte vi nok en gang med å lure på om en oppfølger til live action-filmen med Ryan Reynolds i hovedrollen noen gang faktisk ville komme, og heldigvis virker det som om det vil.

En ny rapport fra Deadline har kommet, som avslører at prosjektet nå har funnet sin regissør, nemlig Portlandia-medskaper Jonathan Krisel. Det skal sies at dette faktisk ikke er låst inn ennå, men at Krisel og produksjonsselskapet Legendary Entertainment er i forhandlinger om rollen.

For å legge til denne nyheten sies det at Chris Galletta vil skrive manuset til filmen, og spesielt denne informasjonen antyder at filmen fortsatt er år unna premiere, noe som betyr at du ikke bær holde pusten for en trailer eller for en utgivelsesdato med det første.