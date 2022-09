Detective Pikachu 2 ser ut til å nærme seg

Spillet ble avslørt tilbake i 2019 som en direkte oppfølger til det populære Detective Pikachu, som også ble tolket i Pokémon-spillefilmen med samme navn. Siden den gang har vi nesten ikke hørt noe, men nå ser det ut til at det begynner å nærme seg.

Som NintendoLife skriver har en av programmererne på spillet nylig oppdatert LinkedIn-siden sin med følgende beskrivelse: "worked on one unannounced project and one nearing release, Detective Pikachu 2".

Det er en ganske liten oppdatering alt i alt, men det er ting som tyder på at arbeidet går fremover og at prosjektet i det minste ikke er skrinlagt, slik mange fryktet.