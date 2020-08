Detroit: Become Human passerer 5 millioner etter PC-slipp

Du ser på Annonser

Forrige høst fikk vi vite at Detroit: Become Human hadde solgt over 3.2 millioner eksemplarer på PlayStation 4. Et par måneder senere kom spillet til PC også, noe som ikke har gått upåaktet hen.

Quantic Dream kan nemlig avsløre at Detroit: Become Human nå har passert 5 millioner solgte eksemplarer. Studioet fremhever at økningen blant annet skyldes en stor interesse for Epic Games Store- og Steam-utgavene i Asia, så det er vel ganske forståelig at de har sluttet med PlayStation-eksklusiver.