Dette er årets dårligste spill

HQ

Hvis det er én liste jeg liker bedre fra Metacritic enn deres årlige oppsummering av de beste spillene, så er det definitivt deres "Worst Video Games of the Year"-kompilering. Nå som vi nærmer oss slutten av 2024, har Metacritic nettopp avduket sin liste over de mest skuffende videospillene basert på deres Metascore. For å kvalifisere seg til denne utmerkelsen må et spill ha blitt utgitt mellom 1. januar og 31. desember 2024, og ha fått minst fire kritikeranmeldelser. Hvis et spill ble utgitt på flere plattformer, inkluderte Metacritic bare versjonen med lavest poengsum.

Årets liste byr på en blanding av underveldende titler på tvers av ulike sjangre, inkludert mobilspill, VR-spill og til og med Nintendo Switch-spill. Utopia City, et spill som på en eller annen måte ble lansert på Steam forrige måned til tross for at det offisielt ble utgitt for over 20 år siden, tok den tvilsomme førsteplassen med en sjokkerende poengsum på 23/100. Spillet, som ble møtt med et skred av negative anmeldelser, ser ikke ut til å ha klart å imponere selv de mest nostalgiske spillerne.

Utopia City (Metascore: 23).

Andre spill på listen inkluderer Devil May Cry: Peak of Combat (Mobile), som fikk dystre 41/100, og HappyFunland (PSVR2), som også fikk 41/100. Til tross for sine store navn og høye forventninger, klarte ikke disse spillene å levere engasjerende spill eller minneverdige opplevelser. I mellomtiden fikk Food Truck Simulator (Xbox One) og Jujutsu Kaisen Cursed Clash (PS5) også dårlige anmeldelser, med henholdsvis 43/100 og 44/100, noe som signaliserer at ikke alle titler med populære franchiser kan leve opp til hypen.

Selv Stranger Things VR-opplevelsen for Meta Quest klarte ikke å imponere med en poengsum på 44/100, noe som viser at ikke engang sjarmen til den populære Netflix-serien kunne redde den fra hard kritikk. TRANSFORMERS: Galactic Trials (PS5) og PO'ed: Definitive Edition (PC) havnet også på listen, med rangeringer på henholdsvis 45/100 og 46/100. Og hvis du er en fan av klassisk animasjon, Looney Tunes: Wacky World of Sports (PS5) ikke mye bedre, og fikk middelmådige 47/100.

Metal Slug Attack Reloaded for Switch runder av listen med en score på 48/100. Til tross for seriens sterke rykte, klarte ikke denne utgaven å fange magien fra forgjengerne, og fansen ble skuffet.

I fjor tok The Lord of the Rings: Gollum øverst på listen, men årets spillserie ser ut til å ha satt en ny standard for kritisk fiasko. Mens Metacritics liste over de beste spillene i 2024 forventes i løpet av de kommende ukene, er det tydelig at for noen utviklere var 2024 et år med tapte muligheter og underveldende utgivelser.

Hva er ditt verste spill i år? Eller årets beste og verste spill? Eller hvordan pokker det kan formuleres?