Dette er de 10 beste stedene å jobbe i Hollywood

HQ

I en bransje som er kjent for høye krav og hard konkurranse, er det noen selskaper som skiller seg ut som eksepsjonelle arbeidsgivere. The Hollywood Reporter har i samarbeid med Glassdoor offentliggjort sin liste over de beste arbeidsplassene i Hollywood, basert på medarbeidervurderinger fra 163 underholdningsbedrifter som spenner over studioer, strømmere, spillutviklere, byråer og mediekonglomerater. Her er hele rangeringen :

Øverst på listen finner vi Riot Games, videospillutvikleren som er kjent for suksesser som League of Legends og Valorant. Riot Games fikk mye skryt for sine ansattorienterte goder, blant annet ubegrenset betalt fritid, et "play fund" som hjelper de ansatte med å utforske nye spill, og et velværefond for medlemskap i treningssentre og til og med massasje.

Rangeringen fremhever selskaper som fremmer kreative og støttende miljøer i et konkurransepreget underholdningslandskap. Riot Games' innovative frynsegoder, Netflix' hyllede kultur for frihet og ansvar og DreamWorks' rykte for å støtte kunstnerskap understreker hvordan selskaper utvikler seg for å møte behovene til sine ansatte.

Underholdningsbransjen fortsetter å innovere, og disse selskapene setter en standard for fremragende arbeidsplasser. Resultatene viser at det lønner seg å fokusere på de ansattes trivsel og kreativitet - ikke bare for teamene deres, men for publikum over hele verden.

I takt med at underholdningsbransjen utvikler seg, hever disse selskapene standarden for fremragende arbeidsplasser - men hva skal til for at en arbeidsgiver virkelig skal skille seg ut i et så konkurransepreget felt? Ville disse fordelene inspirere deg til å bli en del av et av disse topprangerte teamene? La oss få vite det i kommentarfeltet!