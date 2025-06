Dette er de beste filmene i det 21. århundre så langt, ifølge Hollywoods beste filmskapere og stjerner

HQ

Hva er de beste filmene som har blitt laget i det 21. århundre så langt? Dette er et svært objektivt tema som mange vil ha ulike meninger om, men The New York Times har kommet opp med en løsning som det er vanskelig å være uenig i. De har samlet over 500 av de "beste" filmskaperne og stjernene i Hollywood for å få dem til å kåre sine favorittfilmer, og har deretter samlet informasjonen for å se hvilke prosjekter som topper listen. Nylig ble de 20 beste filmene offentliggjort, og det tegner et bilde av en imponerende rekke filmer som den dag i dag definerer moderne film.

Når det gjelder hvilke filmer som ble kåret til de beste av de beste, kom topp 20-valgene ut som følger :

20. Ulven fra Wall Street

19. Zodiac

18. Y Tu Mama Tambien

17. Brokeback Mountain

16. Crouching Tiger, Hidden Dragon

15. Guds by

14. Inglourious Basterds

13. Children of Men

12. The Zone of Interest

11. Mad Max: Fury Road

10. Det sosiale nettverket

9. Spirited Away

8. Get Out

7. Evig solskinn i et plettfritt sinn

6. No Country For Old Men

5. Moonlight

4. I humør for kjærlighet

3. Det kommer blod

2. Mulholland Drive

1. Parasite

Er du enig i denne listen, og er det noen filmer som du mener ble snubbet?