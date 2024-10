Dette er den største endringen i Formel 1 de siste to tiårene, ifølge Fernando Alonso

HQ

Fernando Alonso er for øyeblikket den eldste føreren i verdensmesterskapet med sine 43 år: Han har kjørt siden 2001, samme år som noen av hans nåværende rivaler ble født. Han har sett legender som Michael Schumacher og Kimi Räikkönen legge opp, vunnet to verdensmesterskap og 32 løp, og i løpet av to tiår har sporten endret seg kraftig.

For å feire sitt 400. Grand Prix arrangerte teamet hans, Aston Martin, en Q&A med fans over hele verden, og Alonso svarte på alle slags spørsmål. Et av dem handlet om hvordan F1 har endret seg på over to tiår, og for Fernando Alonso er det som har endret seg mest (til det bedre) sikkerhetshensyn.

"Jeg vil si at F1 har introdusert noen sikkerhetsanordninger som definitivt hjelper sporten. Banene er også bedre forberedt på å arrangere F1-løp. Bilene, utstyret vi har og bruker under løpene, pitstoppene - alt som skjer i løpet av en løpshelg er litt tryggere nå, takket være alle teamene og FIA."

Han mener imidlertid at når det gjelder ytelse og show, har det ikke endret seg så mye. "Jeg tror DNA-et i F1 fortsatt er det samme; vi starter på søndag med 20 førere, og vi ønsker å komme i mål så raskt som mulig."

Bedre sikkerhet og miljøhensyn, men F1-showet forblir det samme

Han nevner andre endringer, spesielt i teknologiavdelingen, som hybridmotorer, effektivt drivstofforbruk, forskjellige dekk med samme produsent for alle med Pirelli, noe som tvinger teamene til å lære nye ting for å holde seg konkurransedyktige. "Det er forskjellige detaljer her og der, men F1s natur og DNA er fortsatt nøyaktig den samme."

En annen ting som har endret seg, er antall løp hver sesong, noe som krever mer og mer av pilotene for hvert år. I Alonsos debutsesong i 2001 kjørte F1 17 løp per år. I 2024 har dette økt til 24 løp.

Dette vil hjelpe Alonso med å skrive historie denne helgen i Mexico Grand Prix, 27. oktober, da han vil gjøre sin 400. start, flest av alle førere i F1-historien. Og med en kontrakt med Aston Martin som utløper i 2026, vil han sannsynligvis nå 450.