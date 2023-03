Dette er grunnen til at Sherlock Holmes 3 er forsinket

HQ

Gitt suksessen til Guy Ritchies Sherlock Holmes-filmer med Robert Downey Jr og Jude Law i hovedrollene, burde en tredje film ha fortsatt historien nå, men Sherlock Holmes 3 har vært fraværende i over ti år. På spørsmål om statusen til oppfølgeren under et intervju med Collider, svarte Ritchie med å si at det er helt opp til Robert Downey Jr om filmen blir laget eller ikke:

"Vel, ærlig talt, jeg overlot dette til Robert [Downey Jr.]. Så Robert ønsket å være ansvarlig for dette. Ballen er i hans banehalvdel, så han har ansvaret for manuset, han har ansvaret for det hele. Jeg har moonwalked ut av det til det er en tid for meg å bli involvert.

Videre vil Ritchie, som for tiden jobber med Operation Fortune: Ruse de Guerre, ikke regissere det tredje Sherlock-eventyret. I stedet skal Dexter Fletcher (Operation Fortune: Ruse de Guerre) regissere filmen, men det gjenstår å se om produksjonen noen gang vil bli en realitet.

Hvor interessert er du i Sherlock Holmes 3?

Tack Collider