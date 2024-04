Dette er hva du kan forvente deg fra Sea of Thieves fra og med i morgen

HQ

I morgen er en stor dag for alle fans av Sea of Thieves, da sesong 12 av spillet slippes samtidig som det også lanseres til PlayStation 5. Med dette kan vi selvfølgelig se frem til mange nye funksjoner.

Dette inkluderer ting som kastekniver, muligheten til å gå på harpunliner (som kan brukes til å borde skip, kanskje løpe om bord med en Chest of Sorrow og sette den i bunnen av skipet?) og også en granat som lar deg få skjeletter til å dukke opp på motstandernes skip.

Det er mye mer i vente for de mer enn 40 millioner sjørøveraspirantene som spiller Rare sin piratsimulator. Sjekk ut videoen nedenfor for å få en solid oversikt over hva vi kan forvente oss i Sea of Thieves fra 30. april.