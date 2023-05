Dette er hva som forlater PlayStation Plus-spillkatalogen i juni

HQ

Sony har nylig avslørt spillene som vi mister fra PlayStation Plus-spillkatalogen i juni. Vi ble gjort oppmerksom på spillene som ble lagt til tjenesten tidligere i måneden, og de ser helt stablet ut. Men mister vi så mye som vi får?

Svaret på det er nei, med mindre du er en stor Red Faction fan eller er knyttet til et par andre titler på denne listen, hva vi mister i juni virker et verdig offer i forhold til hva som blir lagt til. Ta en titt på spillene som ikke lenger vil være tilgjengelig nedenfor:



Descenders



Party Hard



9 Monkeys of Shaolin



Fire Pro Wrestling World



Agents of Mayhem



Red Faction



Red Faction 2



Defense Grid 2



Ash of Gods



Black Mirror



Wychwood



John Wick Hex



KeyWe



No Straight Roads



Gods Will Fall



Redeemer Enhanced Edition



Lone Wolf



Selv Descenders, en av de mer populære titlene på denne listen, forsvinner ikke for alltid, ettersom du kan hente den og legge den til biblioteket ditt gratis akkurat nå, på grunn av at den er en del av gratis spilloppstillingen for PS Plus Essential-abonnenter denne måneden.

Er du trist å se disse spillene gå?