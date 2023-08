Dette er Lara Croft i Call of Duty: Warzone 2

HQ

Det har vært kjent en stund at det kommer et Lara Croft-skin til Call of Duty: Warzone 2 (og Modern Warfare 2). Hun vil bli lagt til som Operator den 9. september under Season 5 Reloaded, og nå har vi fått et første glimt av denne nye versjonen av heltinnen.

Som du kan se, ser hun ut som en blanding av Lara Croft fra den nyeste spilltrilogien (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider og Shadow of the Tomb Raider) og originalen fra 90-tallseventyrene på PlayStation og Sega Saturn. Om dette er en indikasjon på hvordan hun kommer til å se ut i sitt neste spill, gjenstår å se, men det er ikke så urimelig å tro at det er dette de går etter.