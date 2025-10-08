Dette er Nobelprisen i kjemi for 2025 Forskere fra Japan, Australia og USA har utviklet strukturer som kan lagre store mengder gass på minimal plass.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Nobelprisen i kjemi for 2025 er tildelt Susumu Kitagawa, Richard Robson og Omar Yaghi for deres banebrytende arbeid med molekylære rammeverk som kan fange opp og lagre gasser, trekke ut vann fra luften og bidra til å redusere karbonutslipp. "En liten mengde av et slikt materiale kan nesten være som Hermines håndveske i Harry Potter. Det kan lagre enorme mengder gass i et bittelite volum", sier Olof Ramström, medlem av Nobelkomiteen for kjemi. Takket være dette åpner oppdagelsen nye muligheter for å løse globale utfordringer som klimaendringer og vannmangel. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go! Nobelprisen // Shutterstock