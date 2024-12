Dette er semifinalistene i Carabao Cup, Englands "ligacup"

HQ

EFL Cup, nå kjent som Carabao Cup, ligger foran de fleste nasjonale knockout-turneringene i Europa, og nå som UEFA-turneringene er over for denne gang, har kvartfinalene blitt plassert denne uken, selv om finalen ikke vil finne sted før i mars 2025.

I går, onsdag 18. desember, ble det spilt tre kamper, og den siste spilles i dag, torsdag 19. desember - mellom Tottenham og Manchester United, klokken 20.00 GMT.

Gårsdagens kamper avgjorde tre av semifinalistene i ligacupen, som kommer til å bli svært høyprofilert. Den mest spennende kampen var Arsenal 3-2 Crystal Palaca, med et hat-trick av Gabriel Jesús på 25 minutter i andre omgang.

Liverpool har nesten en overraskelse, for til tross for deres tidlige fordel, 2 mål i løpet av de første 30 minuttene mot Southampton, slet med å opprettholde resultatet. Det endte 1-2, med seier for de røde, som også er dominatorene i Premier League.

Til slutt slo Newcastle Brentford 3-1. Begge lagene ligger midt på Premier League-tabellen, med 23 poeng, 11. og 12. plass.

Når spilles semifinalene i Carabao Cup?

Umiddelbart etter Tottenham vs. Manchester United-kampen finner sted, vil trekningen finne sted, og velge hvordan semifinalistene skal pares. Vi vet imidlertid fortsatt ikke når de to semifinalene vil finne sted. Det vi vet er at finalen vil finne sted på Wembley Stadium den 16. mars 2025.