Dette er spillene du ikke bør spille med dine kjære i julen

HQ

Vi antar at mange av dere kommer til å besøke eller få besøk av familie og venner i julen, og det er sannsynlig at dere kommer til å spille videospill. Men det er ikke alle dataspill som egner seg like godt til lokal flerspillerhygge, og Hearts.land har samlet inn data for å finne ut hvilke spill du bør unngå.

Det viser seg at ingen spill er mindre egnet til å spille med familien enn Star Wars Battlefront II, og mange Lego-spill bør også unngås. Sjekk ut hele listen nedenfor.

10. Lego Marvel Super Heroes 2

9. Team Sonic Racing

8. Lego Movie

7. Minecraft Dungeons

6. The Lego Ninjago Movie Video Game

5. Lego The Incredibles

4. Star Wars Battlefront

3. Lego Movie 2

2. Gran Turismo 7

1. Star Wars Battlefront II

Har du et spill du vil anbefale andre Gamereactor-lesere å spille med familie og venner denne julen?