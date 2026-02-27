Dette er start-Pokémon for Pokémon Winds og Pokémon Waves!

HQ

Årets Pokémon Presents slapp en bombe med kunngjøringen av den nye generasjonen Pokémon-spill: Pokémon Waves og Pokémon Winds. Nå vet vi også hvem som er start-Pokémon i dette nye eventyret.

På den ene siden har vi Browt, en kylling av gress-typen, på den andre siden Pombon, en valp av ild-typen, og (min nåværende favoritt) Gecqua, en gekko av vann-typen.

Det er fortsatt mye å se fra denne nye generasjonen, og vi må vente en god stund før vi får se de utviklede formene til starttrioen, men så langt ser spillet mye bedre ut enn de siste Pokémon-spillene. Vi håper denne generasjonen lever opp til forventningene til alle fansen.

Hvilken starter vil du velge?