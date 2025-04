Dette er tittelen på oppfølgeren til Once Upon a Time in Hollywood

HQ

Once Upon a Time in Hollywood er nå regnet som en klar Quentin Tarantino-klassiker, så det kom som en gledelig overraskelse for de fleste fans da Netflix annonserte en Cliff-sentrert oppfølger til suksessfilmen. Tarantino skal skrive manus og David Fincher skal regissere, men nå vet vi litt mer om oppfølgeren, som faktisk ikke blir en tradisjonell oppfølger.

Tanken er at filmen skal fungere mer som en spinoff som utspiller seg i 1977, og nå vet vi hva den skal hete: The Continuing Adventures of Cliff Booth. Brad Pitt vil vende tilbake til sin elskede rolle som verdens mest lojale stuntmann, Cliff. Vi venter på flere detaljer om handlingen, og det gjenstår å se om den vil være koblet til Tarantinos nedlagte The Movie Critic-prosjekt. Du kan lese mer her.

Gleder du deg til Cliffs nye eventyr i Hollywood?