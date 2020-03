Dette er trolig kartet til Modern Warfares Battle Royale-bane

For ikke så lenge siden ble det lekket at det kommer en Battle Royale-modus til Call of Duty: Modern Warfare. Den nye modusen heter Warzone, og ser ut til å være...

Infinity Ward var ikke akkurat ekstremt hemmelighetsfulle om at Call of Duty: Modern Warfare ville innehold ting fra de klassiske Modern Warfare-spillene, og som...

Call of Duty: Modern Warfare får 3 vs. 3 Gunfight i morgen

den 13 januar 2020 klokken 20:43 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For over en måned siden kunne Infinity Ward annonsere at Call of Duty: Modern Warfare ville få nye varianter av den populære Gunfight-modusen etter hvert. Siden den gang...