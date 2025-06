Dette kan du forvente deg fra FBC: Firebreak i høst og vinter

HQ

Neste uke vil Alan Wake og Control -skaperen Remedy Entertainment gå nye veier ved å åpne dørene til et samarbeidsprosjekt for flere spillere som heter FBC: Firebreak. Det er en tittel som er en del av det større Remedy Connected Universe, men det er uortodoks for Remedy, siden utvikleren pleier å fokusere på enspiller-spill først og fremst.

Likevel, med FBC: Firebreak nesten her, hva kan vi forvente av spillet i fremtiden. For å tilfredsstille fansen som ønsker en jevn linje med live-innhold, har den finske utvikleren nå avduket sine planer for Autumn og Winter Major Updates. Begge vil legge til en ny jobb å mestre, samt en rekke ekstra statister.

For Autumn kan vi se frem til jobben Codename Outbreak, samt jobbsiden Research Sector. Det vil i tillegg være nye spillsystemer og fiender, gratis belønninger som kan tjenes, og en rekke betalte kosmetikk og antrekk.

I Winter vil den nye jobben bli kjent som Codename Blackout, og mens den vil bli ledsaget av en ny jobbside, har det eksakte navnet på dette nettstedet ennå ikke blitt bekreftet. Det som er avslørt er at oppdateringen til og med vil inkludere nytt utstyr og fiender, mer gratis earnables og ekstra betalt kosmetikk også.

Den nøyaktige utgivelsesdatoen for hver oppdatering er ennå ikke spikret, men du kan i hvert fall begynne å spille FBC: Firebreak fra neste uke, 17. juni, på PC, PlayStation, Xbox og til og med via PlayStation Plus' gratis månedlige spill og på Game Pass også.