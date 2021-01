Dette kommer i Fall Guys: Season 3.5

Du ser på Annonser

Selv om vi fortsatt ikke vet nøyaktig når Season 3.5 starter i Fall Guys: Ultimate Knockout, som forresten går under navnet "Stop with the yeets name it anything else just don't include the word yeet please im begging you" (yup...), har nå utvikleren Mediatonic gått ut med nyheter om hva vi kan se fram mot.

De skriver at det kommer en ny bane, over 40 nye varianter av eksisterende baner, Fall Feed og en ny DLC-pakke. Dessuten kommer kostymer basert på Godzilla, Sonic og Goose Game til å legges til i butikken, med enda mer på vei.

Season 3.5 er med andre ord innholdsrik og låter spennende, og er noe vi ser frem mot når den etter hvert slippes.

Fall Guys: Ultimate Knockout er for øyeblikket tilgjengelig på PC og PlayStation 4.