Dette kommer til Saints Row i 2023

Den nye iterasjonen av Saints Row ble lansert til en ganske dårlig mottakelse fra både fans og kritikere i fjor. Men i stedet for å forlate prosjektet som et mislykket eksperiment, har Deep Silver kunngjort en ny mengde innhold som kommer til Saints Row i 2023.

Som skissert i Deep Silvers blogg, kommer Saints Rows første bit av nytt innhold i form av en Dead Island 2-kosmetikkpakke som lanseres den 11., noe som gir spillerne sjansen til å kle seg som enten Slayers Jacob eller Amy, et nytt våpen, emote og et par nye HQ-statuer.

Deretter bringer May Sunshine Springs-oppdateringen, som legger til et nytt distrikt på kartet sammen med en haug med livskvalitetsendringer som overhalte kamper og en Selfie Mode. Samme dag som lanseringen av denne får Expansion Pass-kjøperne The Heist & The Hazardous DLC, som bringer inn noen nye historieoppdrag.

Det er også omtale av en annen stor DLC og innholdsoppdatering som lander i juli, men det meste av det er overlatt til fantasien vår inntil videre.

Kommer du til å spille Saints Row når dette nye innholdet slippes? Sjekk ut hele veikartet her.