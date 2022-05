Dette krever The Quarry av din PC

HQ

The Quarry er nesten her, og selv om vi nå vet at spillet lanseres uten multiplayer, og at den delen først kommer senere på sommeren, så er det fint med en større AAA-lansering.

Men kan PCen din egentlig kjøre det? Det kan vi finne ut av nå takket være bekreftede systemspesifikasjoner fra Steam.

Du kan se dem nedenfor.

MINIMUM:

Kræver en 64-bit processor og operativsystem

Styresystem: Windows 10 64-bit

Processor: AMD FX-8350 \ Intel i5-3570

Hukommelse: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia GTX 780 / Radeon RX 470

Diskplads: 50 GB tilgængelig plads

ANBEFALT:

Kræver en 64-bit processor og operativsystem

Styresystem: Windows 10 64-bit

Processor: AMD Ryzen 7-3800XT \ Intel i9-10900K

Hukommelse: 16 GB RAM

Grafik: Nvidia RTX 2060 / Radeon RX 5700

Diskplads: 50 GB tilgængelig plads

HQ