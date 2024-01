Dette laptop-sleevet kan gjøre alt du trenger og mer

HQ

Multifunksjonelle produkter kan ha en tendens til å være gode til mye, men bare middelmådige til spesifikke ting. Dette ønsker Journey å endre med sitt 4-i-1 laptop-sleeve.

Denne dingsen, som går under navnet Nexa, fungerer både som beskyttelsesetui for en bærbar PC, trådløs lader, musematte og skrivebordsplate, noe som gjør den til et svært allsidig produkt. For å se hvordan Nexa takler denne flerbruksbruken og hvor vellykket den er på hvert punkt, har vi fått tak i enheten i den nyeste episoden av Quick Look, der Magnus deler massevis av tanker og fakta om Nexa.

Ta en titt på videoen nedenfor for å lære mer om denne fleksible dingsen.