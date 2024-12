Dette nye minigolfspillet til Nintendo Switch kan ende opp med å ta livet av din golfelskende svigerfar

HQ

Hvis du er ute etter en frisk og finurlig vri på golf, kan Mini Golf Simulator til Nintendo Switch være akkurat det du trenger. Spillet er utviklet av Takahiro Miyazawa, og har en unik tilnærming ved at du kan feste håndleddsstropper til Joy-Con-kontrollerne, slik at du kan dingle og simulere svingen av en golfkølle. Det lover en morsom, ny måte å oppleve golf på, men hvis du ikke er forsiktig, kan det hende at du sender kontrolleren din på vingene - og hvem vet hva som kan skje etterpå. Vil det være TV-en? Blir det hunden? Blir det bestemors hode? En ting er sikkert: Nintendos reparasjonsteam bør nok forberede seg.

Spillet er nå tilgjengelig på Nintendo eShop i USA for bare 5,20 dollar, noe som gjør det til et rimelig alternativ for en morsom kveld med venner. Enten det blir en festhit eller en Joy-Con-katastrofe som bare venter på å skje, lover Mini Golf Simulator en frisk, om enn risikabel, versjon av den klassiske golfformelen.

Hva er det verste du noen gang har truffet med en kontroller ved et uhell?