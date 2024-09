Dette sjarmerende eventyret med en liten mus i hovedrollen i en pittoresk fransk landsby er for tiden gratis på PC

HQ

Epic Games Store tilbyr et nytt gratisspill som en del av sin ukentlige plan for å gi bort ett eller to spill til alle brukere. Denne strategien, som skjer hver torsdag, har pågått en stund, kanskje for å tiltrekke seg nye kunder og holde dem opptatt på butikkfronten slik at de ikke går tilbake til Steam ...

Ukens spill er The Spirit and the Mouse, et plattform-eventyrspill med en liten mus i hovedrollen i en nydelig fransk landsby, som blir venn med en liten skytsånd etter en lysstorm. Gnageren får noen elektriske krefter og må løse gåter for å prøve å gjenopprette lyset i den lille landsbyen og løse problemene deres i hemmelighet.

Dette spillet ser ut som et sjarmerende lite narrativt eventyr, fylt med gåter og komedie. Selv om det vanligvis koster 20 euro, er det for øyeblikket gratis for alle brukere.

Alt du trenger å gjøre er å følge denne lenken, opprette en Epic Games-konto hvis du ikke har det, og "kjøpe" spillet: Det vil være helt gratis, og du vil beholde det for alltid.