Deus Ex: Human Revolution og Mankind Divided har til sammen solgt over 12 millioner eksemplarer

HQ

Deus Ex-serien ble lagt i dvale etter at Deus Ex: Mankind Divided leverte skuffende salgstall i perioden etter lanseringen, i hvert fall for Square Enix. Men til sammen har de to nyere spillene i serien fra Eidos-Montréal faktisk solgt ganske bra.

I forbindelse med at Embracer har kjøpt Eidos-Montréal og Deus Ex-lisensen, har det blitt bekreftet at de to spillene til sammen har solgt over 12 millioner eksemplarer.

Nøyaktig hvordan tallene er fordelt vites dog ikke, og Director's Cut-versjonen av Human Revolution er også inkludert.

Det vites ennå ikke om serien vil vende tilbake under nytt eierskap. Håper du det?