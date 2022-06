HQ

Det er mange som ønsker å se Deus Ex-serien fortsette under Eidos Montréal, som nylig ble kjøpt opp av Embracer Group. Og nylig ble det tent en liten lunte idet stemmeskuespilleren bak Adam Jensen, Elias Toufexis, sa at han hadde jobbet på "dette enorme AAA-spillet i noen år".

Mange trodde at det var en etterlengtet oppfølger, men dessverre. Via en oppfølgende beskjed sier Toufexis at det ikke er tilfelle:

Hvorvidt Embracer setter i gang utviklingen nå er vanskelig å si.