Devialets Mania-høyttaler kombinerer lyd av topp kvalitet med et stilig utseende

HQ

Det finnes mange bærbare høyttalere på markedet, så mange at det kan være vanskelig å vite hvilken som passer best for deg og din situasjon. Hvis du er på jakt etter en høyttaler som både er vakker å se på og leverer lyd av topp kvalitet, har vi kanskje en løsning på problemene dine.

De talentfulle folkene hos Devialet har forgrenet seg inn i det bærbare området for å levere Mania, høyttaler som tilbyr stereo high fidelity-lyd i en 360-graders rekkevidde, samtidig som den har tilkoblingsmuligheter med Wi-Fi, Bluetooth, Spotify Connect og AirPlay, et batteri som kan vare i opptil 10 timer, støtte for stemmeassistent og IPX4-motstand.

For å lære mer om Devialet Mania, sjekk ut den siste episoden av Quick Look nedenfor.