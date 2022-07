Devin Booker fronter standardutgaven av NBA 2K23

HQ

For noen dager siden rapporterte vi at Michael Jordan fronter spesialutgavene av NBR 2K23, og nå vet vi endelig hvem som har fått æren av å fronte Standard- og Digital Deluxe-utgavene av sportsspillet.

I år er det Phoenix Suns-stjernen Devin Booker som pryder omslaget, og han selv kommenterer:

"It's a dream come true to see myself on the cover of NBA 2K. I've been a huge NBA 2K fan since I was a kid, and it's surreal to finally join the exclusive club of basketball greats who've been cover athletes. I'm also honored to share this year's covers with the iconic Michael Jordan, who changed the game for all players who came after him, as well as two of the all-time WNBA GOAT's, Diana Taurasi and Sue Bird, who continue to make a huge impact on the game."

NBA 2K23 lanseres på PC, PlayStation, Switch og Xbox 9. september og kan nå forhåndsbestilles. I en pressemelding får vi vite at mer informasjon om spillet samt en første titt på gameplay, oppdateringer av live-tjenester og soundtracket kommer snart.