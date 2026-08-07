Devolver Digital ønsker å trekke seg ut av børsen og bli et privat selskap igjen

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Devolver Digital, utgiveren bak noen av våre favoritt-indiespill, ønsker å trekke seg ut av børsen. Selskapet, som har gitt ut titler som Hotline Miami, Gris, Cult of the Lamb, Ball X Pit og flere, har kunngjort sin intensjon om å gå tilbake til å være et privat selskap, forutsatt at aksjonærene godkjenner dette.

Ifølge en kunngjøring på Devolvers investorside ser vi at denne endringen er betinget og krever godkjenning fra 75 % eller mer av aksjonærene før den kan gjennomføres. I samme innlegg forklarer Devolver begrunnelsen for å ønske å bli et privat selskap igjen, og viser til et ustabilt marked som ikke nødvendigvis passer med kravet om halvårlige resultatrapporter og jevn vekst.

Videre ønsker Devolver Digital å få orden på økonomien igjen, og oppgir at selskapet anslår å spare 1,6 millioner dollar årlig ved å bli et privat selskap igjen. Siden 2021, da Devolver ble børsnotert, har spillbransjen opplevd en periode med omfattende nedbemanninger, utsettelser av spill, kanselleringer, svake resultater og mer. Dette har ført til at mange spillselskaper på børsen har opplevd ganske ustabil handel, noe Devolver ønsker å unngå for å holde økonomien så stabil som mulig.

Kort sagt: Volvy trekker seg ut av Wall Street, og det kan vi ikke klandre ham for.