Dexter: Resurrection bringer tilbake en savnet karakter fans har ventet på

HQ

Fans av Dexter vil bli glade for å vite at en nøkkelkarakter, som var spesielt fraværende i Dexter: New Blood, gjør en retur i den etterlengtede oppfølgeren, Dexter: Resurrection. Mens Dexter: New Blood så ut til å avslutte Dexter Morgans (Michael C. Hall) historie, med hans død som den tilsynelatende konklusjonen, ser det ut til at den beryktede seriemorderen er tilbake for en ny runde med rettferdighet. Den nye serien vil fordype seg i Dexters opprinnelse, og tilby seerne et dypere innblikk i hans fortid, samtidig som den erter plottet til Dexter: Resurrection.

Ifølge Dexter Daily, James Remar, som opprinnelig spilte Dexters adoptivfar Harry Morgan, har bekreftet at han kommer tilbake til rollen. Remar tilbakekomst er spesielt viktig, da hans karakter hadde vært fraværende i New Blood, med Dexter i stedet har hallusinasjoner av sin søster, Debra. Som den ikoniske "Dark Passenger" som veileder Dexter gjennom hans handlinger, vil Harrys tilstedeværelse igjen være avgjørende for Dexters valg når han fortsetter å følge sin adoptivfars rettferdighetskodeks.

Mens mye er fortsatt under wraps om handlingen i Dexter: Resurrection, kan fansen forvente å se hvordan Dexter overlever etter hendelsene i Dexter: Original Sin, som for øyeblikket sendes i USA og skal debutere i resten av verden i januar 2025. Med Harry Morgan tilbake, bygger Resurrection allerede opp mye spenning.

Tror du Harrys tilbakekomst vil endre Dexters vei i Resurrection?