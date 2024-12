Dexter utvider sitt univers med en spin-off med fokus på den ikoniske Trinity Killer

HQ

Det ser ut til at Dexter-serien ikke bremser ned med det første. Etter suksessen med Dexter: New Blood og den siste prequel Dexter: Original Sin, som dykker inn i opprinnelsen til den elskede karakteren, er det mer å se frem til. Ifølge Deadline er en ny spin-off-serie på trappene, sentrert rundt den beryktede Trinity Killer, portrettert av John Lithgow. Serien ble opprinnelig annonsert tidlig i 2023 som å være i utforskningsfasen, men kilder bekrefter nå at serien fortsatt er under utvikling hos Paramount+ med Showtime.

Trinity Killer, som ble introdusert som antagonist i Dexters fjerde sesong, var et perfekt motstykke til Dexter Morgan. Han var en familiefar med en mørk side, og hans liv som seriemorder gjorde ham både til en formidabel fiende og en hjemsøkende refleksjon av Dexters egen plagede psyke. Hans rolle i det tragiske dødsfallet til Rita, Dexters kone, og innvirkningen det hadde på Dexters sønn, Harrison, er sentral for seriens emosjonelle dybde. Selv om Dexter kanskje er avsluttet med Trinitys tilsynelatende nederlag, er karakterens historie langt fra over. Den nye serien vil etter sigende utforske bakgrunnshistorien hans, og Lithgow vil gjenta rollen sin, muligens i en fortellingsdrevet, historiefortellende rolle som ligner på Michael C. Halls rolle i Dexter: Original Sin.

Serien skal skapes og produseres av Dexter-veteranene Clyde Phillips og Scott Reynolds, som begge kommer tilbake for å skape dette nye kapittelet. Fans av serien kan forvente å se kjente fjes og nye perspektiver på Trinity Killer's skremmende dobbeltliv. Spin-offen er for tiden under utvikling, med episoder som allerede er skrevet og produksjonen skal snart begynne. I mellomtiden har Dexter: Original Sin premiere i januar 2025, og vil holde fansen engasjert i Dexter-universet.

Med all denne nye utviklingen, tror du at spin-offen Trinity Killer vil leve opp til originalen?