Diablo II: Resurrected lar deg bruke dine gamle lagringsfiler

Som du sikkert har fått med deg jobber Blizzard nå på en remaster av Diablo II. Husker du selv sist du spilte det og hvilken rustning du brukte? Ikke? Snart vil du kunne finne ut av dette, da Diablo II: Resurrected lar deg fortsette på din gamle lagringsfil, med bedre grafikk. Dessuten loves også mod-støtte.

Det er Matthew Cederquist, produsent på Diablo II: Resurrected, som i et intervju med IGN Middle East sier følgende om gamle lagringsfiler:

"Back when we were working on [the remaster], we wondered if the old save files would work, so we kind of shoved it in, and it worked! So yes, your local single-player save files will carry over. [When it worked], we were like, 'okay, that's the best feature ever."

Ingenting sies dog om at PC-spillere har mulighet til å importere lagringsfilene over til konsollene, men det vil nok være å håpe på for mye.

Diablo II: Resurrected slippes senere i år til PC, PlayStation 4 og 5, Switch, Xbox One og Xbox Series.