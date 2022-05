Diablo III har hatt over 65 millioner spillere

HQ

Diablo III kom ut for 10 år siden, og har nettopp tatt hull på sin 26. sesong. Det er i seg selv et testamente til spillets popularitet, og trenger du flere bevis så har Blizzard nå flere imponerende statistikker å avsløre.

Via spillets hjemmeside har det blitt avslørt at 65 millioner har prøvd spillet siden lanseringen 15. mai 2012. Dette kan riktig nok ikke oversettes til direkte salgstall, og i tillegg har det vært en del av PlayStation Plus. Men det er fortsatt meget positive tall for Blizzard.

Blizzard jobber som kjent på Diablo IV, og det forventes å komme i 2023 en gang.