Diablo II-remasteren Resurrected avduket - kommer i år

Både rykter og relativt klare indikasjoner på at Blizzard pusser opp Diablo II har gått i flere år, men i kveld har det endelig blitt slutt på spekulasjonene.

For som forventet har Diablo II: Resurrected blitt bekreftet på BlizzConline. Dette må kunne sies å være en remaster og ikke en remake, for utviklerne sier at det klassiske spillet litt enkelt sagt bare bruker den samme motoren som Diablo IV til å oppgradere grafikken. Det som gjør dette litt kult er at det blir mulig å sømløst veksle mellom den originale og nye stilen. Presentasjonsmessig har spillet også gjennomgått relativt imponerende forbedringer hva de filmatiske sekvensene og lyden angår.

Gameplayet har selvsagt blitt pusset en del på også, så nå vil blant annet gjenstander du lagrer være tilgjengelig uansett hvor du er. Samtidig vil du kunne plukke opp gull automatisk og nye menyer gjør det lettere å se hvordan ulikt utstyr påvirker egenskapene dine.

Diablo II: Resurrected skal komme til både PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 og Xbox Series senere i år om alt går som planlagt.